Tele2 внедрила функцию родительского контроля с тревожной кнопкой

Сегодня, 14:56 \\ Техника и технологии

Новый сервис поможет родителям осуществлять контроль за детьми даже на расстоянии.

Оператор связи Tele2 внедрил новую функцию – «родительский контроль». Благодаря ему родители смогут дистанционно отслеживать статистику посещения сайтов с гаджетов их детей, блокировать нежелательный контент и приложения и ограничивать доступ к определенным приложениям или сайтам полностью, либо устанавливать временной лимит их использования.

Также родителям будет доступен информация о перемещении их детей. В случае, если ребенок покинул привычную территорию, к примеру, выехал за пределы города, родители будут получать уведомление.

В случае возникновения экстренных обстоятельств ребенок может нажать тревожную кнопку SOS, после нажатия которой родители будут осведомлены о местоположении ребенка. Для родителей создана функция отправки автоматических сообщений «Где ты?» и «Позвони мне». При ответном нажатии ребенком кнопки «Я тут» приложение фиксирует его геолокация и отправляет соответствующую информацию на родительский гаджет. Дети также смогут отправлять автоматические сообщения с просьбой перезвонить им или пополнить счет.

В перечне доступной информации также числится уровень заряда батареи удаленного гаджета и состояние счета. Все эти функции будут доступны пользователям, которые установят на устройство своих детей приложение «Мои родители». Контроль над чадом родители смогут осуществлять при помощи приложения «Мои дети», либо через веб-сайт.

Активация функции осуществляется путем набора команды USSD-команды *213*1# либо через веб-сайт deti.tele2.ru. Услуга платная. Она обойдется абонентам в 9 рублей за сутки.

Также имеется бесплатная версия приложения, в которой доступны информация о заряде батареи телефона ребенка и получения уведомления при нажатии ребенком тревожной кнопки SOS , а также услуги «перезвони мне».

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