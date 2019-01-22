В Японии созданы роботы, которые помогают найти любовь

Роботы помогают в знакомстве застенчивым японцам на первом свидании.

Японская фирма Contents Innovation Program специализируется на создании робототехники. Их новая разработка призвана помочь стеснительным людям при первом свидании. Маленькие роботы, выполненные в виде забавных зверушек, помогают в «сватовстве» при посредством предоставления информации о собеседниках.

Каждый из участников свидания предварительно сообщает информацию о себе, которая фиксируется в искусственном интеллекте мини-робота. В момент свидания участники усаживают перед собой на стол роботов, которые ведут за них диалог. Опросник, ответы которого предоставляются ИИ, насчитывает до 45 вопросов.

В данный момент жители Токио активно используют новшество для налаживания своей личной жизни.

Не обошлось и без критики: некоторые пользователи Сети считают, что в таком важном вопросе использование роботов выглядит как суррогат отношений.

Разработчики новинки считают, что их творение поможет не только в налаживании личной жизни их соотечественников, но и привлечет поток иностранных туристов.