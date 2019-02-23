Популярные приложения для iPhone обвинили в сборе информации для Facebook

Приложения передают в Facebook конфиденциальные данные пользователей об их весе и давлении.

Издание The Wall Street Journal провели расследование и в очередной раз обвинили компанию Марка Цукерберга в сборе данных без согласия пользователей.

Согласно данным журналистов, мобильное приложение соцсети Facebook в течении нескольких секунд после включения iPhone получает информацию из различных приложений. К таким данным относятся показатели пульса и веса пользователей или даже информация о календарных данных о статусе овуляции. Одно из приложений «сливало» данные о ценах из просматриваемых объявлений. Все эти данные соцсеть использует в целях таргетирования рекламных объявлений, которые будут интересны владельцу смартфона. При этом соцсеть собирала информацию даже без авториации в приложении.

Несмотря на благие намерения корпорации, пользователей возмутил факт утечки их личных данных, которая проводилась без их разрешения. Расследование вызвало интерес у правительства Нью-Йорка. Государственные агентства получили приказ проверить его на достоверность. Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо заявил, что если данная информация окажется достоверной, это станет свидетельством нарушения корпорацией Facebook прав граждан на частную жизнь.