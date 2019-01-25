Берегись, Samsung: Apple тоже приступила к разработке складного смартфона

Вслед за Samsung американская корпорация Apple готовит складной iPhone, не желая отставать от корейского конкурента. Новую разработку она запатентовала, о чем рассказал ресурс LetsGoDigital, дополнив патент к тому же еще фотографиями.

Правда, сама по себе разработка мало напоминает складной смартфон Samsung Galaxy Fold, скорее известную массам раскладушку Motorola RAZR, особенно её ожидаемую реинкарнацию с гибким дисплеем. На фотографиях мы видим, что такой смартфон может сгибать как экраном внутрь, так и наружу, но ожидать новинку раньше 2020 года не стоит.

Также стоит отметить тот факт, что компания Apple планирует выпустить свой собственный микроавтобус. Правда, остается неизвестным то, почему американская компания выбрала именно этот тип транспорта. Есть предположения, что и это всего лишь слухи, поскольку сама компания об этом официально не уведомляла. Ведь и раньше ходили слухи об автомобильном проекте компании Apple, при том на протяжении нескольких лет. Но последние данные опровергли эту информацию, стало известно, что разрабатывается всего лишь автономная система.