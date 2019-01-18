В Samsung Galaxy S10 выявили дефект дисплея

На экране смартфона проявляется прямоугольник в районе сканера отпечатков пальцев.

В данный момент новый гаджет от корейского производителя предоставляется специалистам для тестирования. Именно в пробной версии Galaxy S10 представители сайта Area Mobile выявили проблему с экраном. В районе ультразвукового сканера отпечатков пальцев на дисплее гаджета виднеется прямоугольник. Данная проблема проявляется лишь при наличии яркого внешнего освещения и видна под определенным углом обзора. Проявляется ли дефект на других гаджетах данной модели пока неизвестно. Возможно, это единичная недоработка тестового смартфона.

На сегодняшний день смартфон доступен дял тестирования лишь представителям СМИ и техноблогерам.

Ультразвуковой дактилоскопический датчик стал главным новшеством Samsung Galaxy S10. На российском рынке гаджет появится 8 марта. Цена на смартфон в минимальной комплектации будет составлять 68 990 рублей, а топовая версия обойдется пользователям в 124 990 рублей.