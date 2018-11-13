«Яндекс» тестирует чаты с людьми поблизости в своем мобильном браузере

Чат уже доступен в альфа-версии «Яндекс.Браузера».

В аннотации к мобильной версии браузера от «Яндекс» в Google Play появилась информация, что в данный момент проходит тестирование чатов в альфа-версии приложения.

В меню браузера появился новый пункт с соответствующим названием «Чаты». При нажатии на него открывается карта, на которой обозначены активные чаты, которые находятся в непосредственной близости к пользователю. Создавать их может каждый желающий.

Также имеется раздел «Чаты по интересам», в котором группа пользователей может общаться на интересующие их общие темы, такие как мемы, музыка, собаки, кино и многие другие.

Представители компании подтвердили информацию о том, что новая функция проходит тестирование. По словам разработчиков, в данный момент она доступна ограниченному количеству пользователей. Внедрение чатов в приложение началось еще в 2018 году. На данный момент оно не доступно в бета-версии браузера.

Альфа-версию «Яндекс.Браузера» можно скачать бесплатно в Google Play.