Полный провал: революционный Meizu Zero может не поступить в продажу

Кампания по сбору средств на выпуск смартфона не показала высоких результатов.

Ранее компания Meizu заявила о создании первого в мире смартфона, который лишен каких-либо отверстий и кнопок. Ему присвоили название Zero. Этот гаджет должен был произвести фурор среди любителей новинок, однако его выпуск теперь стоит под вопросом.

В Meizu решили собрать средства на выпуск своего нового гаджета путем приема предзаказов на него. Этот сбор они организовали через сайт финансирования творческих проектов Indiegogo. В компании планировали собрать 100 тысяч долларов для реализации проекта, однако за три недели пользователи проявили малый интерес к Zero. Гаджет заказали всего 29 человек на общую сумму 32,988 долларов, что является лишь третьей частью от запланированной суммы.

Проект может провалиться, так как до конца сбора осталось всего 8 дней. В случае неудачи средства не дойдут до производителя.

Эксперты утверждают, что Meizu стоит делать ставки на более традиционные смартфоны, чтобы не потерпеть финансовый крах.