Новый ZTE Blade V10 детально показали на фото

Новый смартфон ZTE Blade V10 показали со всех сторон на фотографии. Фотоснимки были опубликованы Федеральной комиссией по связи США.

Есть информация относительно того, что новый гаджет имеет экран диагональю 6,3 дюйма, также он имеет разрешение 2280 х 1080 пикселей. К тому же стало известно, какими габаритами обладает смартфон, 158 x 75,8 x 7,5 мм. Т

акже стоит отметить тот факт, что ёмкость аккумулятора составляет 3100 мА•ч. На задней панели расположен логотип корпорации ZTE. А камера имеет разрешения на 16 и 5 МП, является сдвоенной. Гаджет ZTE Blade V10 работает под управлением операционной системы Android 9.0 Pie.

Кроме того, компания ZTE покажет на выставке MWC 2019 свой 5G-смартфон, а до выставки осталось совсем немного, поскольку она состоится 25 февраля.