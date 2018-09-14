В России стартовали продажи бюджетного смартфона Alcatel 1x c NFC и разблокировкой по лицу

Китайская компания TCL представила на российский рынок сразу два смартфона от Alcatel. Гаджет Alcatel 1x стоит всего 7 990 рублей, а мобильный телефон Alcatel 1c стоит 4 990 рублей.

В России стартовали продажи бюджетного смартфона Alcatel 1x, который несмотря на свою невысокую цену получил модуль NFC и возможность включать экран разблокировкой по лицу. Гаджет имеет 5,5-дюймовый IPS-экран с разрешением на 1440 х 720 пикселей. Экран покрыт слегка изогнутым стеклом Asahi Dragontrail. Помимо этого, смартфон получил сдвоенную заднюю камеру на 13 и 2 Мп, фронтальная камера с разблокировкой по лицу имеет 5 Мп.

Бюджетный смартфон Alcatel 1x получил 2 Гб «оперативы» и 16 Гб встроенной памяти. Батарея имеет мощность на 3 000 мАч. По словам экспертов, гаджет понравится покупателям, которые хотят получить смартфон с хорошей «начинкой», но приемлемой ценой. Гаджет работает на ОС Android 8. 1 Oreo, а «сердцем» является MediaTek MT6739 на 4 ядра.

Второй смартфон Alcatel 1c за 4 990 рублей имеет 5-дюймовый дисплей, 1 Гб оперативной памяти и 8 Гб встроенной. Задняя камера получила 5 Мп, а фронтальная – 2 Мп. Батарея имеет мощность на 2 000 мАч, также смартфон имеет 3G-модем. По мнению экспертов, недорогой гаджет может стать популярным среди россиян, которые не требуют от мобильного устройства множества новых функций.