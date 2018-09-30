Безопасный шопинг состоит из 5 правил - эксперты

В настоящее время, когда довольно распространены различные виды мошенничества, специалисты предупреждают, что пользователям, совершающим покупки в интернете, необходимо подумать о своей безопасности.

Эксперты выяснили, что достаточно соблюдать 5 простых правил, чтобы не попасть в цепкие лапы мошенников, которые наживаются на чужих деньгах. В качестве первого и обязательного правила необходимо помнить, что оплату покупки лучше производить после доставки. Это дает гарантию, что продавец намерен действительно сотрудничать с клиентом и не оставит покупателя без денег и без товара.

Во-вторых, следует завести виртуальную банковскую карту и переводить на нее необходимую сумму, чтобы оплатить покупку, а не производить оплату напрямую с банковской. Дело в том, что для покупки необходимо вводить все реквизиты банковской карты, а это может быть опасно, поскольку злоумышленники легко могут воспользоваться этой информацией.

Также, чтобы обеспечить себе безопасный шопинг, стоит помнить, что нужно внимательно проверить адрес сайта до момента оплаты товара. Очень популярный вид мошенничества – создавать сайты-двойники, которые внешне ничем не отличаются от оригиналов. Единственная разница может состоять в каком-нибудь символе в адресной строке. Четвертым важным правилом является необходимость посмотреть, защищенный ли ресурс используется. В самом начале адресной строки в браузере должны быть буквы https:// и после них название ресурса, к которому идет подключение. Лучше вовремя обновлять браузер.

И, наконец, последним правилом является зашифрованный доступ. Это значит, что осуществлять покупки в сети лучше дома или в офисе, где доступ к сети wi-fi зашифрован.