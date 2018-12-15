Boeing-787 внезапно стал сверхзвуковым авиалайнером

Благодаря высокому струйному течению авиалайнер преодолел скорость звука. Такое преобразование стало возможным вследствие так называемому путевому обороту - скорости воздушного судна относительно поверхности Земли.

На высоте 11 км, выполняющий полет Лос-Анджелес-Лондон, самолет показал скорость около 800 миль в час (1285 км/ч), тогда как скорость звука на такой высоте составляет 1062 км/ч. Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Virgin Atlantic, завершил рейс на 48 минут ранее установленного времени. Это событие впечатлило даже опытных пилотов.

Скорость летательного аппарата измеряется относительно атмосферы. А это значит, что никаких чудес с Boeing-787 не происходило. В коммерческой эксплуатации в течение всей истории было лишь два сверхзвуковых авиалайнера: советский Ту-144 и европейский «Конкорд». Оба летательных аппарата давно прекратили функционировать. Со временем эксперты планируют создать «тихое» сверхзвуковое воздушное судно, которое будет отвечать всем требованиям современных авиаперевозок.