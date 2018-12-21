В Москве разработали метод, позволяющий избежать потерю багажа

Благодаря разработке специалистов, пассажиры смогут отслеживать перемещение своего багажа.

Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» продемонстрировал свое изобретение, позволяющее почти полностью избежать ситуации с утерянными чемоданами в аэропортах. Благодаря специальным меткам, которыми будет маркирован багаж, пассажиры смогут отслеживать его перемещение онлайн. По данным разработчиков, введение RFID-меток сократит количество потерь почти на 70 процентов. Данная информация сообщается на официальном сайте столичной мэрии.

RFID-метка содержит в себе транспондер, который отправляет ответный сигнал на запрос. Другими словами, любой чемодан, сумка и другая кладь, оснащенная такой системой, будет всегда откликаться на запрос хозяина. Таким образом, можно отслеживать, где в данный момент времени находится ваш багаж. Все метки будут прикрепляться к багажным биркам при регистрации на рейс. Пассажиру будет выдаваться уникальный номер, который нужно будет ввести в специальное мобильное приложение, чтобы получить координаты своего груза. Получив свой багаж в пункте назначения, RFID-метку нужно будет утилизировать.