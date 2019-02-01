Samsung окончательно избавляется от Blu-ray плееров

Корейская компания Samsung решила остановить производство плееров для проигрывания видеозаписей в качестве Blu-ray. В дальнейшем обновлять свои проигрыватели известная марка не намерена.

Стоит напомнить о том, что произведенный еще в 2017 году UBD-K8500 оказался последним продуктом компании. Правда, завершение производства осуществляется не одним «махом», а постепенно. В скором же времени товары от корейской компании для запуска видео в разрешении 1080р и 4К будут ликвидированы. Но несмотря на этот факт, собственникам плееров не о чем беспокоиться, поскольку обслуживание устройств будет продолжаться и дальше.

Также стоит отметить тот факт, что складной смартфон Galaxy Fold от компании Samsung показали на официальном рендере. На первом изображении можно лицезреть основной экран новинки, который можно будет сложить. А на втором демонстрируется верхняя часть устройства с вырезами и под фронтальную камеру, и под датчики. Известно, что прототип данного устройства имел 7,3-дюймовый основной экран с разрешением 1536 х 2152 пикселей. Но неизвестным остается то, изменились ли данные показатели у Galaxy Fold.

Кроме того, Samsung Galaxy S10 случайно показали до официальной презентации. Известно, что реклама появилась в Норвегии, что свидетельствует о готовности флагмана. Появившийся внезапно ролик начали распространять, но видео на YouTube очень быстро удаляют, а значит попал в общий доступ случайно. На видео можно видеть все особенности смартфона, включая камеры, вырез в экране, сканер отпечатков пальцев и многое другое.