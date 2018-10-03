20 февраля состоялась презентация смартфонов Xiaomi Mi 9 и Mi 9 SE

Китайская компания 20 февраля представила официально смартфон Xiaomi Mi 9. Именно его с нетерпением ожидали фанаты Xiaomi, которые еще до анонса гаджета заказали 200 000 экземпляров.

Известно, что дисплей данного устройства покрыт защитным стеклом Corning Gorilla Glass 6. А согласно проведенным тестам внутри компании, такие экраны могут выдерживать 15 падений подряд на твердое основание с высоты одного метра. Предположительно, что Xiaomi Mi 9 будет стоить 885 долларов.

А вот удешевленная модель Mi 9 SE, которая также была официально представлена, будет стоить около 490 долларов. Данный смартфон базируется на более простом процессоре, но тоже имеет сканер отпечатков пальцев в дисплее и тройную камеру. Устройство имеет процессор Snapdragon 712, 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 5 и многие другие функции.

Также стоит отметить тот факт, что были раскрыты характеристики смартфона Xiaomi Redmi 7. Информация о нем появилась на сайте Федеральной комиссии связи США. В документации было указано, какими габаритами будет обладать данная модель: 157×76 мм. А вот разрешение устройства не уточняется.

Кроме того, в Сети появился видеообзор смартфона-слайдера Xiaomi Mi MIX 3. Китайская корпорация хотела убрать вырез с экрана смартфона и приложила все возможные усилия. На видео можно наблюдать действительно очень тонкие рамки, а также на экране нет выреза, совсем. А это как раз то, к чему шли очень многие компании долгое время.