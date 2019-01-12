"Всего 15 тысяч рублей": новый бюджетный смартфон Oppo Realme 3 в марте поступит в продажу

Уже в марте 2019 года выйдет в продажу новый смартфон Realme 3 от компании Oppo. Предположительные характеристики появились в Сети из неофициальных источников. Как отмечается, на данный момент времени было выпущено уже более двух миллионов экземпляров.

Такой объем продукции обусловлен тем, что новый бренд под названием Realme за такой короткий период времени успел себя неплохо зарекомендовать, и все благодаря довольно низкой стоимости по сравнению с аналогами. Гаджет будет реализовываться преимущественно на территории Индии.

Стоит отметить тот факт, что гаджет Realme 3 будет обладать операционной памятью размером 4 Гб, а внедренной 64 Гб. Размер диагонали экрана составляет 6,3 дюйма, объем аккумулятора равен 4000 мАч, а функционировать смартфон станет на двухъядерном процессоре Quad core. Передняя камера расчитана на 16 МП. Цена же и в самом деле достаточно низкая и равна 15 тысяч рублей в перерасчете на российскую валюту.

Кроме того, смартфон Oppo F11 Pro показали в рекламном видеоролике. Благодаря этому стало известно, что данный гаджет не получит выдвижную камеру, хотя изначально предполагалось, что такое новшество будет в Oppo F11 Pro. Есть сведения относительно того, что основной модуль камеры, расположенной на задней панели, получит разрешение 48 МП.