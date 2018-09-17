Эксперты объяснили, почему "радиоактивный" iPhone 7 на самом деле не опасен

Им пришлось еще раз обсудить тему с радиационным излучением от смартфонов, так как пользователи гаджетов неправильно восприняли недавнее исследование ученых из Германии.

Не так давно немецкие специалисты опубликовали свои выводы о радиоактивности современных смартфонов. Оценку они производили, присуждая моделям коэффициент SAR (удельный коэффициент поглощения электромагнитной энергии). Многие читатели материала неверно его поняли, отчего возникла путаница.

Именно поэтому экспертам пришлось объяснить, что на самом деле гаджеты не опасны, хоть и являются радиоактивными. Например, в материале шла речь об iPhone 7 от компании Apple. Хотя он действительно излучает радиацию, этот показатель настолько мал, что "является безвредным для человека".

Также и с китайским Xiaomi Mi A1, чей SAR составил 1,75. Ученые даже назвали его самым опасным в этом отношении, поэтому впоследствии пришлось рассказать, почему. Нормой SAR в Евросоюзе признают показатель 2 Вт/кг, в то время как у смартфона он меньше. Следовательно, негативного воздействия на здоровье он оказать не может.