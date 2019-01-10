Гарвардские учёные разрабатывают наноброню из лобстера

На революционную разработку обратило внимание минобороны США.

Исследователи из Гарвардского и Массачусетского технологического института сообща работают над созданием полностью покрывающего тело нанодоспеха, который будет основан на экзоскелете лобстера. Но на этом интересности не заканчиваются. Учёные абсолютно серьёзно заявляют, что их экзокостюм будет предоставлять великолепную подвижность благодаря тому, что будет также основан и на мягкой мембране лобстера, которая покрывает суставы и брюшную полость. Дело в том, что этот материал такой же прочный, как и промышленная резина, используемая для изготовления автомобильных шин и садовых шлангов. И поэтому данная мембрана является ключевым элементом в обеспечении доселе невиданной подвижности и гибкости разрабатываемой экзоброни.

Биомеханический наноматериал, основанный на мягкой мембране лобстера, сможет обеспечить отличную защиту для суставов, таких как колени и локти, но и не будет стеснять носителя в движениях. «Мы считаем, что наша разработка позволит наладить производство новой экзоброни», - сказал Минь Гуо, доцент кафедры машиностроения в Массачуссетсе, отметив, что мембрана лобстера помогла ему выживать на Земле более 100 миллионов лет. «Созданная из биомеханического материала и основанная на мягкой мембране лобстера броня предоставит как комфорт и подвижность, так и отличную защиту».

Примечательно, что разработкой уже заинтересовалось министерство обороны США. Но, несмотря на то, что самые «вкусные» подробности технологии создания брони будут под грифом «секретно», причину использования именно лобстера узнать всё-таки удалось.

Если порыться в биологии лобстера, то можно обнаружить удивительное свойство его мембраны, которое заключается в способности рассеивать кинетическую энергию от получаемых ударов. Ранние испытания опытного образца нановолокна на основе мембраны лобстера, по словам учёных, превзошли все ожидания: даже самые серьёзные режущие удары ни капли не повлияли на эластичность опытного образца. А всё дело в уникальной структуре мембраны лобстера, которая состоит из десятков тысяч слоёв и волокон, которые наслаиваются друг на друга и являются феноменальным природным амортизатором.

Кстати, помимо военного дела, эти мембраны имеют потенциал успешного использования ещё в робототехнике и создании искусственных сверхпрочных кровеносных сосудов.