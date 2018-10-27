IKEA разработала лодку на основе игрушки для ванной, чтобы чистить реки

Известно, что изобретение уже используется в юго-восточной части Лондона. Кроме того, по словам автором проекта, лодками смогут управлять и молодые люди в рамках специального образовательного проекта.

Вопрос загрязнения окружающей среды встает все более остро. Поэтому даже ведущие компании мира стараются внести свой вклад в мероприятия по очищению планеты от мусора. Лодка получила название Good Ship IKEA. Интересно, по словам создателей, она была разработана на принципе игрушки для ванной.

Благодаря этой лодке можно собрать приблизительно 20 килограммов мусора. В связи с чем эксперты уверены, если использовать несколько таких плавательных средств, можно поддерживать водоем в чистом состоянии регулярно. Лодкой можно управлять дистанционно. Более того, удобство заключается еще и в том, что оператор получает «вид от первого лица».

Сейчас устройства используются в районе Дептфорд-крик (место впадения Рейвенсборна в Темзу). После завершения кампании организация намерена подарить лодки экологической организации Hubbub, чтобы ее представители продолжили изменять окружающую обстановку к лучшему и чистили реки с их помощью.

Напомним, ранее стало известно, что компания также оформила интерьер одного из вагонов поезда, следующего по маршруту Москва-Санкт-Петербург. Пассажирские места дизайнер сделала настолько комфортными и продуманными до мелочей, что создается впечатление, будто находишься не в поезде, а в отеле.