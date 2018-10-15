Компания SeaBubbles сконструировала «летающую» лодку на электричестве

Испытания лодки проходили неподалеку от города Майами.

Молодая компания по созданию электролодок SeaBubbles, основанная моряком Аленом Тебо, продемонстрировала свою первую лодку, питающуюся электрической энергией. На дне данного плавсредства закреплены специальные крылья, которые поднимают борт над водой, уменьшая сопротивление. Из-за этого лодку называют «летающей». Еще одним плюсом такой системы считается скорость, которая значительно превышает скоростные показатели стандартных катеров. Главной идеей компании SeaBubbles является снабжение своими лодками прибрежных городов, что разгрузит дороги от автомобилей.

По словам соучредителя компании Андерса Брингдала, главной проблемой современных мегаполисов считается загрязнение, которое создает транспорт. Кроме того, трудно найти крупный город, в котором нет проблем с дорожными пробками в час пик. «Мы хотим показать миру, как можно использовать водные магистрали городов, не загрязняя при этом атмосферу», - сказал Брингдал. Катера SeaBubbles питаются за счет солнечных панелей. Руководство фирмы не разглашает фамилии своих клиентов, но называет в числе заказчиков людей из Санкт-Петербурга и Москвы.