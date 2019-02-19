Израиль летит на Луну уже в четверг

Космический корабль отбывает на ракете от SpaceX с мыса Канаверал.

Израиль попадает в пятёрку первых попавших на Луну государств, следуя за Россией, США и Китаем. Корабль, который называется «Берешит» («Книга Бытия» на иврите), в течение последних нескольких недель проходил последние испытания на мысе Канаверал, штат Флорида. В хорошую погоду старт должен состояться с мыса Канаверал в четверг, 21 февраля, в 8:45 вечера по восточному времени. Корабль отправляется в космос на ракете SpaceX Falcon 9. Корабль будет летать вместе с различными спутниками и другим исследовательским оборудованием, все из которых будут сброшены первыми. Beresheet будет последним пассажиром, «выпавшим из автобуса» SpaceX.

Falcon 9 был впервые создан в 2010 году. Он был запущен более 60 раз и имеет успех 96,8%. «Пожалуйста, скрестите пальцы, потому что это тяжелая миссия, и нам нужна вся помощь, которую мы можем получить», - сказал сооснователь SpaceIL Йонатан Винетрауб в инветрвью. Прямая трансляция запуска начнётся примерно в 8:30 вечера в четверг, 21 февраля. Желающие увидеть запуск в прямом эфире могут посмотреть видео на странице From The Grapevine в Facebook. О прогрессе корабля также будет сообщаться на странице в Twitter.