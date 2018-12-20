Ученые попробовали повторить fatality Sub-Zero из игры Mortal Kombat 11

На YouTube вышел первый выпуск шоу, в ходе которого ученые будут пробовать воплотить в жизнь различные приемы культовой игры Мортал Комбат.

Для любителей вселенной Mortal Kombat появились хорошие новости. В YouTube стартовало новое шоу, напоминающее «Разрушителей мифов», но посвященное только самому популярному файтингу в истории компьютерных игр. В первом выпуске ученым предстояло повторить смертельный удар ледяного ниндзя Sub-Zero из Mortal Kombat 11. Суть заключается в том, что боец сначала замораживает противника, оставляя только голову, которую отсекает топором. Потом Sub-Zero поднимает ее, замораживает и разбивает ударом кулака. Для эксперимента в первый выпуск The Science of Mortal Kombat пригласили бойца UFC Дэниэла Кормье.



Ученые взяли специальный тренировочный манекен, похожий на манекен из «Разрушителей мифов», заморозили его жидким азотом и попросили Кормье нанести акцентированный удар. В результате эксперимента бойцу удалось разбить макет головы на несколько частей. В следующем выпуске шоу, ведущие попробуют повторить смертельный удар Skarlet.