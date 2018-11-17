Эксперты назвали лучшие в мире смартфоны

Рейтинг из 20 моделей разных производителей составили специалисты агентства Business Insider.

По их мнению, первого места в данном списке достоин смартфон OnePlus 6T. Во многих обзорах на него в сети он получал отличные оценки. Считается, что в устройстве есть все, что делало его премиальным в минувшем году, а новый пока не предоставил для него достойной конкуренции. Среди его плюсов эксперты назвали его эстетичный вид, быструю работу процессора Snapdragon 845, а также возможность быстрой подзарядки при цене всего в 550 долларов.

Далее в списке лучших в мире смартфонов оказался флагман iPhone XR от американской корпорации Apple. Он имеет высокую степень защиты от воды и пыли и в общем тот же опыт, что и с моделью XS, однако при этом дешевле ее на 250 долларов. Среди его минусов отмечают разве что толстые рамки и LCD-экран.

На третьем месте расположились Google Pixel 3 and Pixel 3 XL. Хотя обсуждению их внешнего вида в сети уделили достаточно много времени (к дизайну применяли такие выражения как "корявая монобровь", "несуразный смартфон", а также отмечали, что матовое стекло необычайно быстро покрывается царапинами). Однако специалисты нашли в моделях много плюсов, в том числе чистый Android и отличная камера.

Кроме того, в список попали Samsung Galaxy Note 9, модели iPhone за несколько последних лет, LG V40, несколько моделей Samsung Galaxy, Huawei Mate 20 Pro, LG G7, Razer Phone 2, HTC U12+, Moto G6, Moto Z3, а также BlackBerry Key2.

Напомним, накануне инсайдер сообщил характеристики нового смартфона от Vivo модели U1. По его мнению, из-за своей цены он составит конкуренцию Xiaomi Redmi 7.