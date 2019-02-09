Китай готовится строить первую космическую электростанцию

Китайские космические амбиции вздымаются всё выше и выше.

Несмотря на сомнительную успешность миссии на «тёмную» сторону Луны, Китай готовится построить в космосе солнечную электростанцию. Имея поддержку от государственного бюджета в размере 8 миллиардов долларов США для своей космической программы, уступающий только США, Китай стремится конкурировать со своим главным оппонентом за экономическое, военное и технологическое доминирование. Учёные уже начали строительство экспериментальной базы в западном китайском городе Чунцин. Первоначально они планируют построить меньшую электростанцию в стратосфере в период с 2021 по 2025 год. Далее будет построена солнечная установка мощностью 1 мегаватт в космосе к 2030 году и, в конечном итоге, всё будет объединено в сеть с ещё более крупными генераторами. Об этом сообщает китайское новостное агентство «Синьхуа».

Стоит подметить, что китайские космические проекты выглядят крайне амбициозно, прогрессивно и, что не менее важно, угрожающе для США. Несмотря на переменную успешность, миссия Китая на тёмную сторону Луны является первой в своём роде, а посему прорывом а астронавтике. Также, как известно, к 2022 году Китай намеревается построить собственную космическую станцию «Тяньгон» (кит. – небесный дворец), разрабатывает собственную программу частных космических полётов, собственный аналог системе GPS-навигации, а также активно борется с космическим мусором.

Будет весьма справедливо сказать, что космические амбиции Китая, государства со второй по статусу мировой экономикой, явно вздымаются всё выше и выше.