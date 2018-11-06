MiniWiki: разработано приложение Wikipedia для "умных" часов Apple Watch

Автором приложения стал Уилл Бишоп, известный своими разработками в сфере технологий. По его словам, программа обладает функцией производить чтение в период автономного режима, а также делать закладки.

Приложение произвело фурор и в первый же день продаж заработало рейтинг «5 звезд». Создатель самостоятельно рассказал об этом на своей странице в социальной сети Twitter. MiniWiki позволяет просматривать Wikipedia на экране «умных» часов от Apple Watch. Программа обладает полезной функцией: она самостоятельно подбирает статьи, которые могли бы быть интересны владельцу на основании уже просмотренных материалов.

В связи с этим повышается спрос и частота использования приложения, поскольку пользователю не нужно тратить время на то, чтобы найти что-нибудь интересное для себя, программа сделает это за него. Интересно, что MiniWiki распространяется на платформе App Store совершенно бесплатно. Автор приложения только лишь указал, что те, кто хочет приобрести его себе, могут сделать это. А если есть особое желание – внести любую сумму в качестве цены за программу.

Кроме того, MiniWiki способно определить местоположение пользователя. На основании этих данных воспроизводятся материалы, имеющие отношение к окружающей географической местности. Все, кто уже скачал программу, отмечают, что она полностью соответствует размеру экрана гаджета. Кроме того, обращено внимание и на плавную работу интерфейса.

Напомним, ранее Уилл Бишоп выпустил такие программы для Apple Watch как Nano (для форума Reddit) и Chirp (для соцсети Twitter).