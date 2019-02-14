Luxury Airpods шокируют своей ценой: Девайсы представлены в трех вариантах

Наушники сделана для очень богатых граждан.

В преддверии весенней презентации от компании Apple многие пользователи надеются, на то что компания представит новые наушники Airpods2. Свои предположения они, то подкрепляют разными мнениями и инсайдерской информаций, то ссылаются на разработчиков Apple, и говорят о том, что новые беспроводные наушники будут представлены только на сентябрьской презентации.

Однако сколько бы разговоров не ходило вокруг этой темы. Утверждать можно одно, наушники популярны как среди обычных граждан, так и любителей Luxury продукции. Так, на днях компания Caviar в своем инстаграм представила уникальный дизайн, устаревающих Airpods. Как отмечается в посте, наушники обзавелись люксовой вариацией исполнения. Также там добавляется, что девайсы представлены в трех вариациях: красном цвете, в карбоне и в черном цвете с изображением двуглавого орла.

Обычно отмечается, что продукция Caviar является лимитированной. Однако не уточняется лимитированы ли наушники Airpods. При этом цена девайсов может испугать обычных граждан. Самые дешевый варианты таких наушников продается за 37 тысяч рублей, к ним относятся дизайн в красном цвете и в карбоне. На 12 тысяч дороже реализуются наушники черного цвета на коробке, которых изображен герб России – двуглавый орел.

Добавим, что владельцами продукции от компании Cavair являются многие российские спортсмены, деятели культуры, крупные предприниматели и иностранные знаменитости, получившие в последнее время российское гражданство: Стивен Сигал и Рой Джонс.