«ВКонтакте» разрабатывает собственный прототип TikTok

Специалисты самой популярной социальной сети в России пообещали в ближайшие месяцы запустить сервис по обмену короткими видеороликами.

Разработчики социальной сети «ВКонтакте», входящей в Mail.ru Group, анонсировали появление собственного варианта сервиса TikTok. Его выход планируется весной этого года. Данная информация стала известна от источников, приближенных к компании Mail.ru Group, которые поделились информацией с изданием «Ведомости».

По словам специалистов, новый сервис будет работать как отдельное приложение, привязанное к странице «ВКонтакте». Это даст дополнительную базу пользователей для скорейшего запуска. Название приложения пока не раскрывается. Благодаря новому сервису, пользователи социальной сети ВК будут иметь возможность обмениваться короткими видеороликами с друзьями и прочими людьми. Несмотря на то, что разработчики взяли за образец популярный сервис TikTok, в российском варианте будут некоторые отличия. Например, для пользователей нового приложения будут доступны челленджи и баттлы.