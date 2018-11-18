Эксперты объяснили, как работает камера в Xiaomi Mi 9

Новые технологии камеры выводят Xiaomi на новый уровень.

Руководство компании Xiaomi уже раскрыла почти все секреты нового флагмана линейки Mi 9. Впервые телефон анонсировали на Mobile World Congress, одной из крупнейших в мире выставок мобильной индустрии, в Барселоне в начале этого года.

Как объясняют эксперты, в этом году отличительной чертой моделей Xiaomi является двигатель с обратной связью. Большинство флагманов в наши дни имеют OIS (оптическую стабилизацию изображения) и передовые технологии автофокусировки. Для исправной работы этих функций необходим определенный диапазон движения. VCM (Voice Coil Motor) – это простой двигатель, который может перемещаться линейно (по прямой линии). Камера смартфона двигается ближе или дальше от объекта для фокусировки.

Есть две системы используемых в настоящее время в телефонах. Первая – системой с разомкнутым контуром. Двигатель получает указание двигаться, пока он не сфокусируется. Основная проблема этой системы заключается в том, что телефон никогда не знает точное положение камеры. Он должен доверять двигателю, что он сделал свою работу, что делает этот двигатель медленным и иногда ненадежным. И второй способ – двигатель Mi 9 с замкнутым контуром, где имеется дополнительный датчик положения, который непрерывно контролирует положение и выдает обратную связь на VCM (отсюда и название «замкнутый контур»). Это увеличивает скорость фокусировки.