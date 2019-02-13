Телефоны Motorola будут оснащены новыми датчиками бесконтактного отключения

Похожие датчики необходимы для ограничения воздействия миллиметровых волн.

Как известно, ещё в августе прошлого года компания производства сотовых телефонов заявила, что может оборудовать свои телефоны особым защелкивающимся модулем, который, как заверяла компания, предоставит быструю сотовую связь 5 Гбит/с, быстрее, чем большинство стационарных телефонов в наши дни. Однако, подобная модель 5G Mod не была доступна до начала этого года.

Интересно, что недавно появившаяся модель оснащена одной интересной деталью, которая наверняка может удивить многих пользователе. Теперь 5G Moto Mod будет иметь новые датчики приближения, которые отключают любую из четырехмиллиметровых антенн 5G, если ваши пальцы будут слишком близко.

Компания заявляет: «Емкостные датчики и датчики приближения используются для отключения передачи от данного модуля антенной решетки миллиметрового диапазона, когда пользователь может находиться в непосредственной близости к модулю и в направлении, в котором модуль может передавать волны».

Излучение миллиметровой волны считается неионизирующим у него недостаточно энергии, чтобы оказать негативное влияние на живую ткань. Ещё не известно, сколько будет стоить мод 5G, однако, стоит заметить, что сейчас Motorola рекламирует только стандартную оценку скорости сотовых связей от 300 до 500 Мбит/с по сравнению с 5 Гбит/с, которые заявлялись ранее.