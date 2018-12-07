Xiaomi разработает смартфон с всплывающей селфи-камерой

Известно, что патент на выдвижную камеру компания подала еще несколько лет назад. Однако сейчас руководство Xiaomi подтвердило, что действительно намерено заниматься внедрением удобной технологии всплывающей камеры.

Главный специалист компании Ван Тенг Томас отметил, что выдвижная камера – это отличный компромисс, учитывая тенденции развития и совершенствования смартфонов. При этом эксперт подчеркнул, что различные инновации и их внедрение будет зависеть от особенностей дизайна самого устройства.

Известно, что компания намерена успеть использовать новую технологию всплывающей камеры до того, как она наберет слишком большую популярность среди пользователей, чтобы вырваться вперед на рынке и предложить свои смартфоны. Пока неизвестно, какая именно модель первая получит данный параметр. Сообщается, что долгожданный Xiaomi Mi 9 однозначно выйдет еще без новинки.

Однако, как уточняют источники, по предварительным данным, речь идет о некоем Xiaomi Mi Mix 4. Он является наследником первого гаджета-слайдера. Сообщается, что выдвижная платформа будет гарантирована только для селфи-камеры.

Напомним, ранее стало известно, что китайская корпорация выпустила электрический самокат. Создатели сообщили, что многое осталось от прежней модели, однако, относительно внутренних характеристик произошли значительные изменения.