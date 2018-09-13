«Яблочное жлобство»: 4 причин отказаться от iOS в пользу Android

Кто бы что не говорил – несмотря на весь свой стиль, смартфоны от Apple никогда не были по-настоящему удобны. Все бы ничего, но специфическая ценовая политика яблочной компании, переходящая в последние годы в откровенное жлобство, заставляет все большей людей задуматься о поиске разумной альтернативы айфонам. Сегодня мы рассмотрим 4 основных причины, которые помогут вам окончательно отказаться от продукции Apple в пользу смартфонов на Android.

1. Огромный выбор

Сегодня на рынке представлено немало различных моделей iPhone, однако, при всем своем показном многообразии, это, по сути, один и тот же телефон. Смартфоны на Android, с другой стороны, производятся одновременно очень большим числом компаний, ориентирующихся на самых разных потребителей и придерживающихся разных философий. Благодаря этому среди «андроидов» вам куда легче будет найти модель для себя, максимально точно отвечающую вашим желаниям и потребностям.

2. Синхронизация

Практически любой владелец смартфона регулярно сталкивается с необходимостью перенести какую-то информацию с устройства на компьютер или наоборот. Для обладателей iPhone каждая подобная процедура сопряжена с необходимостью проводить все манипуляции через специальную программу, обладающую рядом жестких ограничений и не поддерживающую многие типы файлов. Со смартфонами на Android, с другой стороны, можно взаимодействовать напрямую – без сторонних программ, что многократно облегчает и ускоряет процесс.

3. Память

Айфоны в отличие от «андроидов» совершенно не поддерживают использование каких-либо карт памяти, что означает невозможность каким бы то ни было способом увеличить емкость устройства. «Андроиды» же, в свою очередь, могут бы доукомплектованы самыми разнообразными картами памяти, позволяющими подчас многократно увеличить их вместимость.

4. Кастомизация

Благодаря открытой операционной системе, владельцы смартфонов на ОС Android могут самостоятельно адаптировать почти все настройки устройства под себя. Изменениям здесь поддается все – начиная от вида стартового экрана и заканчивая видом и содержанием любых меню. Обладатели айфонов же такой возможности полностью лишены.

Надеемся, что эти простые, но весьма весомые аргументы помгут вам переосмыслить противостояние между iOS и Android и грамотно выбрать устройство, которое будет вам идеально подойдет.