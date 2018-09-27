Выпущенный новый мини-компьютер Sheeva64 может напрямую подключаться к розетке

Известная когда-то компания GlobalScale Technologies решила выпустить компьютер, который мог бы напрямую подключаться к розетке. Такое устройство получило название Sheeva64, оно представляет собой блок питания, но при этом является и компьютером. Последний такой прибор SheevaPlug был выпущен свыше десяти лет назад.

Интересно, что новинка от корпорации GlobalScale Technologies работает на 64-разрядном процессоре Marvell Armada 3720 на 1,2 ГГц с двумя ядрами, также устройство Sheeva64 оснащено 1 ГБ DDR4 и 4 Гб памяти eMMC, к тому же есть возможность установки microSD. Компьютер имеет множество интересных функций, в число которых входят такие как управление при помощи Ubuntu 18.04 и поддержка дистрибутивов GNU/Linux.

Отметим, что Sheeva64 имеет сравнительно небольшие габариты, 11x7x5 мм. В данном компьютере есть вилка для прямого подключения к розетке, она напрямую встроена в данный гаджет. Правда, если для кого-то данный способ подключения не является удобным, то можно воспользоваться шнуром и Ethernet-кабелем. На данный момент времени аппарат доступен для предварительного заказа, его стоимость составляет 89 долларов. Правда, есть вариант и подороже, который стоит 105 долларов, он также оснащен Bluetooth 5.0. и 802.11ac WiFi.

Кроме того, в 2015 году компания GlobalScale Technologies разработала компьютеры на операционной системе Windows 10, которые внешне напоминали мультипортовые адаптеры для питания привычных нам USB-устройств. Тогда это казалось странным, и было сложно поверить, что под пластиковым корпусом скрывается компьютер на базе Intel Atom. Сегодня же в этом нет ничего необычного, поскольку компания продвинулась достаточно далеко и значительно усовершенствовала свои устройства.