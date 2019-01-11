"Сразу после Xiaomi Mi 9": новый смартфон Redmi Note 7 Pro будет представлен уже в начале марта

В начале марта будет представлен легендарный Redmi Note 7 Pro, сразу после презентации смартфона Xiaomi Mi 9. Данная информация была сообщена генеральным директором китайской корпорации Xiaomi.

Помимо даты презентации, также известно, что гаджет будет иметь двойную камеру для основной съемки на 48 и 5 МП, у фронтальной камеры разрешение составит 13 МП, а диагональ будет равна 6,3 дюйма. Важным плюсом Redmi Note 7 Pro будет новое прочное стекло, которое должно стать устойчивым к любым механическим повреждениям. Примечательно, что в стандартном комплекте поставки будет присутствовать зарядное устройство MDY-08-ES, а сам Redmi Note 7 Pro поддерживает быструю зарядку при мощности 18 Вт.

Также стоит отметить тот факт, что в Сети появились снимки смартфона Xiaomi Mi 9 Explorer Edition, который компания вот-вот должна представить публике. Презентация гаджета состоится 20 февраля. Стоимость смартфона составит 515 долларов, но версия с прозрачной задней панелью будет стоить немного больше, 740 долларов. Данный смартфон, по словам генерального директора компании, стоит считать «самым мощным на всем рынке». Он поделился своими впечатлениями от использования Xiaomi Mi 9 Explorer Edition.

Кроме того, устройство Xiaomi Mi 9 претендует на рекорд рейтинга производительности AnTuTu, об этом во всеуслышание заявил глава компании разработчика Лэй Цзюнем. Известно, что данный смартфон насчитывает 387 851 балл в программе для тестирования производительности устройств.