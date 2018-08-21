Завершились испытания ядерной энергоустановки для ракеты «Буревестник»

Сегодня, 11:17 \\ Техника и технологии

В январе были успешно завершены испытания малогабаритной ядерной энергетической установки для крылатой ракеты "Буревестник".

 

Участники испытания отметили успешное завершение важнейшего этапа испытаний крылатых дозвуковых ракет комплекса "Буревестник" - испытания ядерной энергетической установки. В процессе испытаний заявленные характеристики реактора были подтверждены, что обеспечивает ракетам неограниченную дальность полёта.

Разработка межконтинентальных ракет «Буревестник» была начата в декабре 2001 года, после выхода США из Договора об ограничении систем противоракетной обороны. Впервые о разработке малогабаритной ядерной энергоустановки президент России сообщил в послании Федеральному собранию 1 марта 2018 года.

Ракета, оснащённая ядерной энергоустановкой способна находиться в воздухе несколько дней и совершать манёвры, что позволит ей уклониться от любой системы противоракетной обороны.

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