BBC представит Доктора Кто в формате – VR

На 2019 год планируется выпустить небольшую серию для фанатов Доктора Кто в формате VR.

Любители британского телесериала смогут полностью окунуться атмосферу Доктора Кто с помощью виртуальной реальности – серия выйдет исключительно в этом формате и будет доступна только при помощи очков, короткометражная серия всего в 12 минут сможет осчастливить многих людей. Сами авторы утверждают, то это особый момент, когда компьютерные технологии такого плана соприкасаются с кинематографом и если все пройдет успешно в дальнейшем компания обязуется продолжить разработку нового удивительного проекта.

Так же BBC раскрыли тайну, что серия ббудет с учатием тринадцатого Доктора Кто – Джоди Уиттекера.