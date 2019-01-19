Microsoft неожиданно приступила к тестированию обновления Windows 10 для 2020 года

Группа бета-тестеров программы Windows Insiders в рамках канала Skip Ahead получили предварительный выпуск сборки 18836 для Windows 10. Однако участники программы ожидали протестировать сборку для весеннего обновления текущего года, но не для следующего.

Работа над крупным функциональным обновление Windows 10, которое выйдет в свет уже этой весной, ведётся в Microsoft уже достаточно давно, и в Сети постоянно появляются подробности грядущего апдейта, известного под кодовым названием 19H1. По предварительным данным, ОС получит улучшенные сообщения в центре уведомлений, светлую тему и новую систему защиты, которую обеспечит Windows Sandbox.

Кроме того, ожидается выход осеннего обновления 19H2, к тестированию которого ещё даже не приступили, а потому новость о начале тестов для апдейта 2020 года немного удивляет. Как уточняет Microsoft, обновление 20H1 добавит в ОС несколько новых функций, на работу над которыми требуется много времени. Какие именно функции ждут пользователей в релизе 2020 года не уточняется. А вот к сборкам 19H2 приступят уже этой весной.

Недавно в Сети появились изображения обновлённого меню Пуск, из которого убрали «живые» плитки. Подобный вариант оформления должен появиться в осеннем обновлении.