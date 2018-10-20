"Хорошее звучание - роскошь": Lenovo под брендом Lemeng займется выпуском смартфонов для ценителей качественной музыки

Компания Lenovo собирается заняться выпуском музыкальных смартфонов под таким брендом как Lemeng. Данная информация появилась в социальной сети на странице Lemeng, где производитель поясняет, что новый товарный знак принадлежит компании Lenovo Group и является суббрендом.

На данный момент времени ведение данной политики стало весьма популярным, например, многие китайские корпорации стали создавать «бренд в бренде». Не отстала и компания Lenovo, хотя бренд Lemeng был известен и раньше под ним выпускали телефоны, ориентированные на поклонников музыки.

Стоит отметить тот факт, что компания Lenovo, используя бренд Lemeng, планирует направить все свои силы на разработку новой линейки музыкальных смартфонов. Компания якобы должна предложить покупателям гаджеты с великолепным качеством звучания музыки и через динамики, и через наушники. Правда, на данный момент времени официальные представители компании Lenovo никак не реагируют на данного рода информацию. В последнем «музыкальном» смартфоне от Lenovo, который вышел еще в 2015 году, имелись выделенный звуковой чип, отдельный усилитель для динамиков, три шумоподавляющих микрофона и и многое другое.

Также стоит отметить тот факт, что в «умных» часах Lenovo Watch X были обнаружены уязвимости. Данная информация была сообщена главой отдела безопасности компании Checkmarx. Было сказано о том, что часы не имеют никакой системы шифрования, вследствие чего учетная запись устройства будет взломана, а личные данные пользователей могут попасть в руки хакеров. Представители Lenovo признали свою ошибку, отметив, что в кратчайшие сроки все недоработки будут исправлены.

Кроме того, Lenovo Z5 Pro стал доступен для приобретения на территории китайского государства. Стоимость гаджета варьируется от 294 до 339 долларов. Данный смартфон является слайдером, и толщина его составляет 9,3 мм, а вес равен 210 грамм. Задняя панель телефона выполнена из стекла, которое изогнуто со всех четырех сторон.