На российских дорогах появится суперасфальт

Сегодня, 03:26 \\ Техника и технологии

Росавтодор заявляет, что в ближайшем будущем на российских дорогах появится суперасфальт. Технология основана на методе объемного проектирования. Она вдвое увеличит срок службы дорожного покрытия. Об этом сообщает издание «Известия».

 В национальный ГОСТ будет внедрена новая технология, которая получила наименование суперасфальт. Разработка современного дорожного покрытия будет учитывать климатические особенности каждого региона, а также интенсивность трафика в том или ином районе.

Специалисты отмечают, что срок службы асфальта на российских дорогах увеличится вдвое: с обычных 4-5 лет до 12. В таком случае капитальный ремонт дорог с суперасфальтом необходимо будет проводить лишь раз в 24 года.

Также к плюсам суперасфальта относят возможность его повторного использования, что даст возможность сократить финансовые траты на содержание дорог.

Однако экономия прогнозируется только в долгосрочной перспективе, так как технология создания суперасфальта значительно дороже традиционного дорожного покрытия. В этой связи, Росавтодор отмечает, что повсеместно уложить новое покрытие на российские дороги не представляется возможны.

По намеченным планам, на протяжении двух лет суперасфальт покроет участки дорог общей сложностью в 1 тыс. км.

В некоторых регионах России новая технология уже внедрена три года. Но об эффективности появившегося суперасфальта можно будет говорить спустя еще несколько лет.

Подобное покрытие, появившееся на российских дорогах, уже массово используется в странах Запада и в США.

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Автор - Мария Титова
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