Умная кровать для «ночных эгоистов»

Компания Ford приобрела популярность не только как производитель автомобилей, но и как изобретатель другой техники, которая иногда выглядит весьма причудливо. Например, ранее в компании создали детскую кроватку, которая имитирует мягкий шум и вибрацию движущейся машины, которые помогают некоторым детям быстрее заснуть. На днях компания представила новую кровать, которая на этот раз предназначена для взрослых. Она решает распространенную среди семейных пар проблему, когда вторая половинка постоянно вторгается на вторую часть кровати и мешает любимому человеку спать.

По словам автора книги «Как хорошо выспаться» Нила Стэнли, эта проблема иногда становится причиной разрыва отношений. По его словам, во время сна люди очень уязвимы и способны просыпаться каждый раз, когда до них кто-то неожиданно дотрагивается. Частые пробуждения на протяжении одной ночи могут настолько испортить отдых, что человек может чувствовать усталость на протяжении всего последующего дня.

Побеседовав с Нилом Стэнли, компания Ford решила исправить эту проблему, внедрив одну из своих автомобильных технологий в домашнюю двухспальную кровать. В ее автомобилях есть функция сохранения полосы движения — когда колеса приближаются к полосам, ролевое колесо автоматически поворачивается, давая водителю осознать отклонение от курса. Примерно таким же образом и действует новая «умная» кровать.

Она состоит из конвейерной ленты, которая сдвигает мягкую поверхность влево или вправо когда один из спящих людей вторгается на сторону другого. Чтобы распознавать эти моменты, кровать использует датчики давления. Таким образом, когда один человек оказывается на стороне другого, он сразу же перемещается на свою сторону — при этом никто не пробуждается от крепкого сна.

На данный момент кровать находится на стадии концепта. Выйдет ли она в продажу, пока неизвестно. Впрочем, для крепкого сна можно просто соблюдать некоторые правила, например, убедиться в отсутствии в комнате источников света. Доказано, что они могут стать причиной депрессии.