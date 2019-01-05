Эксперты: существует прямая зависимость между техническим прогрессом и стоимостью гаджетов

Эксперты выявили прямую зависимость между техническим прогрессом и стоимостью выпускаемых гаджетов. В Сети появились результаты анализа современных гаджетов и более ранних аналогов. Примечательно, что по набору основных функций гаджеты схожи, но вот стоимость их значительно различается, что можно увидеть на опубликованном экспертами графике.

В качестве хорошего примера можно привести первый сотовый телефон Motorola DynaTAC 8000X, который был выпущен в 1983 году, он стоил более 630 тысяч рублей, что превышает стоимость современных телефонов даже с учетом инфляции. А вот, например, первый цветной телевизор, появившийся в в 1979 году, оценивался не менее 130 тысяч рублей. Что касается приставок, то в те времена они не должны были пользоваться особенным спросом, но тем не менее в 80-х они уже существовали, и их стоимость составляла 54 тысячи рублей.

Также стоит отметить тот факт, что был опубликован список гаджетов, которые продолжают пользоваться спросом, несмотря на течение времени. К такому мнению пришли эксперты, которые проанализировали интернет-запросы нескольких тысяч пользователей Сети. Так, среди гаджетов, на которые до сих пор есть спрос, оказались смартфон Siemens SX1 с очень странным дизайном, Sony Ericsson K750i, пейджеры и некоторые другие гаджеты. К примеру, такая модель как Motorola Aura теперь доступна только на аукционе, и приобрести ее можно не меньше чем за 35 тысяч рублей.