Сопоставимо с населением РФ: В Индии купили рекордное количество смартфонов

Индия продолжает рост не только населения, но и его благосостояния.

Согласно отчётам производителей смартфонов, за прошедший год Индия купила рекордное количество смартфонов за свою историю - 142,3 млн штук было продано пользователям. Это сопоставимо со всем населением РФ, которое составляет 144,5 млн. Пальму первенства на индийском рынке занял Samsung (29%) а Xiaomi на втором месте (28%) рынка, тройку лидеров продаж в стране закрыл Vivo с 12%. Смартфоны постепенно вытесняют старые телефоны из рынка, поглощая всё больше пространства для продаж.

Из-за того, что современные смартфоны вытеснили старичка с кнопками JioPhone, отметилось ошеломляющее сокращение сетей 2G и 2,5G на целых 23%. Это говорит о том, что в стране полным ходом идёт модернизация. Для производителей смартфонов Индия сейчас является самым лакомым кусочком в мире, с её населением и темпами роста как экономики, так и продаж.

Приоритетными для индийского рынка сейчас остаются оффлайн-продажи, которые составили более 50%. Но онлайн-торговля также набирает обороты, и уже составила 47,3% от всех продаж смартфонов. Закрепление на рынке оффлайн-продаж производителям смартфонов даёт огромное преимущество, над чем сейчас и работает Xiaomi.

Индия с каждым годом растёт и близится к ТОП-5 экономик мира, занимая сейчас шестое место, подвинув Францию. А своего стратегического партнера Россию обогнала на 5 позиций, оставив позади на одиннадцатой строчке.