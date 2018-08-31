Google запатентовал смартфон, который нужно будет собирать самостоятельно

Компания собирается продавать телефоны в разобранном виде. Покупателям будет предоставлена возможность самостоятельно осуществить сборку из необходимых деталей.

Сообщается, что соответствующая заявка была опубликована на сайте PATENTSCOPE. Устройство, по словам создателей, станет чем-то средним между Project Ara и Moto Mods. Более того, разработчики уверены, что в случае успеха модели, это может стать началом производства целого семейства телефонов.

Официальные представители Google отметили, что в случае разработки целой линейки смартфонов, которые нужно будет самостоятельно, основных элементов будет несколько. Остальная «начинка» будет собираться и включаться в состав по желанию самого пользователя. Уже известно, что в новой модели главным частями станут главный блок с чипсетом, экраном, датчиками и батареей. Главный блок будет соединяться с блоком расширения. И уже вместе они будут помещаться в корпус. В качестве дополнительных элементов, которые могут войти в гаджет, создатели называют камеру, расширение памяти, игровой джойстик, аудиосистему и пр.

Интересно, что ранее компания разрабатывала похожий проект, который назывался Project Ara. Смысл состоял в том, что создатели разработают лишь одну деталь – рамку, а все желающие смогут разрабатывать и производить совместимые модули. В них могут включаться камера, дисплеи, клавиатуры, батареи и датчики. Однако два года назад проект по неизвестным причинам свернули, разработав всего несколько инженерных моделей. Теперь же авторы задумки решили возобновить технологию самосборочных гаджетов и запатентовали ее.