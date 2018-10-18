Сверхвысокие температуры Венеры вынудили NASA перестать исследовать планету

Сегодня, 10:59 \\ Техника и технологии

Длительное врем Венера считалась сестрой земли и рассматривалась пригодной для изучения и дальнейшей колонизации планеты. 

 

Как оказалось на планете царит адская жара – температура достигает 500 градусов по Цельсии. А воздушная часть преобладает азотными примесями и углекислым газом. Кроме этого, вулканические острова планеты выделяют огромное количество диоксида серы, и мощный ветер разносит его по округе.

Первыми в изучении данной планеты были советские астронавты, которые направили зонды к этой планете, но как только они приблизились к ней связь зондов в скором времени сошла на нет из-за давления и температуры. Выяснилось, что они сгорали не достигнув цели.

Агентство NASA говорят, что по сей день используют данные советских ученых для изучении планеты. Миссия «отправка на планету» пока не состоится, так как это не только дорогостояще, но и опасно для жизни.

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