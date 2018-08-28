Партнёрство ради общего успеха: CMS-платформы должны отказаться от конкуренции с веб-дизайнерами

Совместное совершенствование и рост возможны только при партнёрстве профессиональных веб-дизайнеров и CMS-платформ.

Сейчас набирают обороты платформы для разработки сайтов, типа, CMS. Однако, одно дело, когда разработкой занимается профессионал, и создается с помощью веб-дизайна что-то невероятное. Другое же дело, когда под лозунгами «каждый сможет создать свой сайт» в дело лезут неопытные люди, становящиеся угрозой для профессиональных веб-дизайнеров, которые зарабатывают себе на жизнь, создавая красивые порталы. По большому счету, веб-дизайнеры и CMS-платформы должны видеть друг друга не как конкуренты, а как равноценных партнёров. Главной идеей должно стать партнёрство ради общего успеха и получения прибыли.

Профессиональные дизайнеры должны отказать от конкуренции, уверяют эксперты. Так, например, дизайнеры, использующие CMS, могут позволять своим клиентам реализовать свои идеи в Интернете, а затем, когда их клиенты предъявляют новые требования к возможностям работы, профессиональные дизайнеры могут вернуться к CMS и запросить новые и более совершенные функции, на что CMS-платформы непременно должны реагировать. Так должна работать система взаимодействий веб-дизайнеров и платформ по созданию сайтов.

Сегодня бизнесмены хотят иметь сайты, которыми они смогу справляться самостоятельно. Внештатный сервисный рынок «Fiverr» собрал данные за 2015–2016 годы и обнаружил увеличение на 315 процентов запросов о помощи по проектам, связанных с созданием веб-сайтов. Последние тенденции в области веб-дизайна более технологически сложные. Однако потребность в визуально приятных сайтах не исчерпала себя.