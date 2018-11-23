Специалисты назвали лучший материал для кухонных приборов

Сегодня, 16:52 \\ Техника и технологии

На сегодняшний день ведутся многочисленные дискуссии по поводу качества кухонных приборов. Однако учёные разобрались во всех «плюсах» и «минусах, и назвали лучший материал для кухонной утвари.

 

Многие хозяйки выступают против дюралюминиевой посуды, поскольку считают, что еда остывает в ней слишком быстро. Специалисты отмечают, что посуда, изготовленная из любого материала, никак не влияет на время сохранения температуры внутри неё.

Большой популярностью на кухне пользуются эмалированные тары. Кроме привлекательного дизайна, такая посуда имеет свойство защищать пищу от попадания вредных веществ. Единственным её минусом является уязвимость.

По мнению специалистов, самой надежной посудой является чугунная, поскольку она совершенно безвредна для организма. Именно поэтому чугунные емкости не требуют специального покрытия.

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Автор - Мария Ткаченко
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