iCloud больше не спасает: Как уберечь свой iPhone от взлома мошенниками

Сегодня, 16:34 \\ Техника и технологии

Киберпреступники стали настолько продуманными, что легко взламывают приложения на iPhone и перепродают краденые телефоны. Владельцам смартфонов Apple нужно знать несколько советов, которые помогут уберечь мобильное устройство.

 

Создатели iPhone предлагают своим клиентам интернет-сервис iCloud, которое включает в себя приложение «Найти iPhone». Оно позволяет заблокировать потерянное устройство или дистанционно стереть на нем все данные. К сожалению, iCloud больше не спасает, ведь мошенники научили взламывать сервис и наживаться на краденом. Есть несколько советов, как уберечь свой iPhone от взлома мошенниками:

1. Хранить отдельно пароли для различных учетных записей, в том числе и для iCloud. Пароль на каждом сервисе должен быть уникальным, ведь использование одного и того же пароля в любой учетной записи только упрощает задачу преступникам.

2. Нужно активировать двухэтапную аутентификацию. Эти действия не уберегут смартфон от кражи, но надежно защитят многие данные, хранящиеся на устройстве: фото, сообщения, контакты. После подключения двухэтапной аутентификации владельцу будет приходить запрос, в результате чего он будет знать обо всех действиях на телефоне.

3. Выбранный пароль не должен быть слишком коротким и простым. Рекомендуемое количество знаков – 10-12, говорят эксперты. 



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Автор - Александра Рождественская
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