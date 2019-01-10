В России впервые представлен аппарат для домашней нейрореабилитации после инсульта

На территории России за один год происходит около 450 тыс. случаев инсульта. Разработка российского производства поможет при нехватке специальных врачей, проводящих реабилитацию людей, переживших инсульт.

Аппарат для нейрореабилитации после инсульта впервые представлен в России компанией «Нейроботикс». О новинке рассказал ее генеральный директор Владимир Конышев. Аппарат представляет собой нейрогарнитуру для головы (при использовании не нужен гель), а также нейротренажер, чтобы человек учился снова брать и держать предметы в руках. Главным преимуществом является то, что представленный аппарат сделан для домашнего пользования. То есть, любой из членов семьи больного сможет прикрепить к нему нейрогарнитуру и нейротренажер, чтобы он восстанавливался после инсульта.

Пустить аппарат для домашней нейрореабилитации после инсульта на территории России компания планирует в 2020 году, так как разработке еще предстоит сертификация, которая займет около года. Стоимость аппарата будет от 17 до 30 тыс. евро, одна нейрогарнитура обойдется в 1000 евро.

Ранее в штатах ученые рассказали о новом способе лечения инсульта. Они обнаружили новые соединения, которые помогут в этом вопросе, однако из-за побочных эффектов совершенствование нового метода займет время.