«Раскладушку» Moto RAZR 2019 со сгибающимся дисплеем показали на видео

В закрытом состоянии смартфон похож на уже забытую модель классического телефона-«раскладушки». А вот в открытом состоянии Moto RAZR 2019, как предположили на рендерах, представляет собой один большой дисплей с вырезом под динамик.

На рендерах показали на видео смартфон Moto RAZR 2018 со сгибающимся дисплеем. По мнению создателей ролика, компания Motorola готовится выпустить «раскладушку», которая будет весьма интересна любителем старых дизайнов.

Информации о характеристиках данного смартфона пока что нет. Поэтому экспертам остается лишь фантазировать и предполагать, какой именно будет «раскладушка» и какие у нее будут возможности.

На видео показано, что смартфон может быть выпущен в нескольких расцветках. Предполагается, что «раскладушка» будет представлена уже в конце февраля на мировой выставке, а цена такого смартфона составит примерно 1 500.

Автор ролика считает, что у «раскладушки» будет основной гибкий дисплей и дополнительный экран, которым можно будет пользоваться, когда гаджет будет сложен. Ниже дополнительного экрана может быть расположена камера. Пользователи отметили, что рендеры показались очень реалистичными, однако доверять подобным роликам не стоит, так как производители могут демонстрировать совсем иные смартфоны, отличающиеся от предположений.