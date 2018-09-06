Данные о функциях и ценах смартфонов iPhone XS, XS Max и XR появились в Сети

Сегодня, 11:43 \\ Техника и технологии

Пользователи Сети узнали о том, как будет выглядеть новый смартфон от американской корпорации Apple и какие у него будут функции, а также появились сведения относительно расценок.

По имеющимся данным, компания выпустит три новые модели iPhone XS, XS Max и XR, две из которых будут обладать OLED-дисплеями. Известно также и то, что гаджеты будут иметь полированное покрытие, которое увеличит устойчивость к царапинам, возможен переход с фирменного разъема Lightning от Apple на USB Type-C. К тому же на задней панели смартфона появятся обновленные камеры с двойными объективами.

Также стоит отметить тот факт, что стоимость новых моделей не должна в чем-то отличаться от стоимости моделей прошлого года. Например, iPhone XR может стоить от 749 долларов, а iPhone 11 будет примерно равен 999 долларам, iPhone XI Max iPhone XI Max будет стоить 1100 долларов. Но раньше сентября новинки бренда ожидать все-таки не стоит.

Кроме того, пользователи таких гаджетов как iPhone XS и XS Max пожаловались на обнаруженные ими в камерах трещины. При этом значительную часть недовольства составляет то, что производитель отказывается решать данную проблему, поскольку в таком случае гарантия не действует. На данный момент времени проблема становится широкомасштабной, потому что на форуме Аpple собралось уже свыше 600 пользователей, обнаруживших в своих смартфонах дефект.

Также в России ограниченными партиями будут продавать удешевленный iPhone 8 Plus, его стоимость снизится на одну треть. Правда, распространяться это будет только на столичный регион, поскольку именно там сосредотачивается основная конкуренция. Известно, что цены сбавляет не только компания, но и продавцы, это связано с падением уровня продаж.

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Автор - Алевтина Сергеева
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