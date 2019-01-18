Первый магазин без персонала открылся в Таиланде

Магазин открыла мобильная компания AIS. Известно, что в помещении абсолютно отсутствует персонал, зато есть робот "Лиза", который оказывает покупателям помощь и управляется искусственным интеллектом.

Сообщается, что компания AIS является одним из крупнейших сотовых операторов в стране. Создатели рассказали, что в магазине нет наличного расчета, а также столь ненавистного многими гражданами явления, как очереди. Товар можно выбрать при помощи интерактивного экрана. В случае, если у покупателя возникают вопросы, в помещении есть специальный робот, который оказывает помощь.

Оплачиваются все покупки при помощи банковской карты. Известно, что на открытие первого магазина без персонала было потрачено около $635,8 тысяч. Разработчики уверены, что такая инициатива значительно снизит эксплуатационные расходы на 30–40% в отличие от тех магазинов, в которых работают люди.

По словам руководства компании, в настоящий момент лишь оцениваются первые результаты, однако, на рассмотрении уже находится идея перевести все торговые точки AIS, которых в Таиланде около 160, на аналогичный режим. Помимо столицы, развивать подобную технологию специалисты намерены везде. По их словам Пхукет был выбран не случайно. Очень многие покупатели здесь – иностранные туристы, которые с удовольствием испытывают новинку.