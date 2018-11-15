Полный отказ от аналогового телеведения

Сегодня, 21:52 \\ Техника и технологии

Полный отказ от аналогового телеведения — необходимость и востребовательность. Сегодня лишь 15% населения России принимают телевидение из наземного эфира, и их количество постоянно уменьшается. Большая часть пользователей используют системы кабельного или спутникового телевидения и имеют доступ не к 20, а к огромному количеству каналов со всего мира.

 

11 февраля 2019 года 7 регионов России первыми перейдут на полноценное подключение цифрового вещания и полностью откажутся от аналогового ТВ.

В первые несколько дней представитель сетевого сервиса столкнутся с ажиотажем на приставки для приема цифрового телевидения. Не подготовленными к вещанию в новом формате оказались не только граждане и продавцы оборудования, но и телеканалы.

Обязательными для распространения являются цифровые пакеты (мультиплексы) лишь 20 телеканалов. Первая десятка включает в себя: «Первый канал», «Россию 1», НТВ и «Пятый канал», распространяется бесплатно. Для этих каналов отключение аналогового вещания обозначает, что с января государство не будет финансировать их транслирование в аналоговом формате в городах, где населения менее 100 тысяч по желанию телеканалы могут сами оплачивать передачу аналога за свой счет, комментариев по этому поводу пока нет.

Телеканалы второго мультиплекса (ТНТ, СТС, РЕН ТВ, «Домашний» и др.) финансируют передачу в цифре самостоятельно. С этого года они стали платить значительно больше, потому что запущены уже все цифровые передатчики, в том числе в населенных пунктах с населением менее 50 тыс.

 

 

Понять, что телевизор принимает аналоговый сигнал можно по букве «А» рядом с логотипом телеканала.

Чтобы настроить телевизор на приём цифрового сигнала (при поддержки формата DVB-T2), надо или купить новый телевизор, либо купить специальную приставку. Стоимость цифрового телевизора начинается от 5500 руб., а приставка — от 750 руб.

В ряде регионов население, чьи доходы ниже суммы прожиточного минимума, могут получить выплаты для покупки приставки к ТВ. Для этого стоит обратиться в местные отделения социальной защиты.

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Автор - Влад Мельников
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